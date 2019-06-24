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В России возмутились из-за буклетов против пропаганды в ПАСЕ

Киев • УНН

 • 11593 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. На входе в здание Парламентской ассамблеи Совета Европы раздают буклеты против российской пропаганды. Об этом в Twitter заявила российская телеведущая Ольга Скабеева, передает УНН.

В России возмутились из-за буклетов против пропаганды в ПАСЕ

"Это вообще законно? Буклеты вручили всем делегатам, а также буфетчицам и охране. Но в ПАСЕ промолчали",- написала Скабеева.

По словам ведущей, буклет подготовила украинская сторона с призывом: "Думайте, когда голосуете за возвращение России и бойтесь роспропаганду".

В ней, в частности, указано, что Российская Федерация убила более 10 тысяч человек на Донбассе, аннексировала Крым, устроила войну на востоке Украины, сбила малайзийский Boeing рейса MH17, убив 298 человек, отравила Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери и так далее.

Буклет, снимок которого ведущая разместила в соцсети, содержит изображение самой Скабеевой, а также главного редактора RT Маргариты Симоньян и телеведущего Дмитрия Киселева.

Как сообщал УНН, Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, сегодня рассмотрит изменения правил ПАСЕ, которые могут повлиять на вопрос возвращения России в организацию.

Отметим, что возвращение Российсской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы поддерживают, в частности, Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия и Монако.

Украина же имеет несколько вариантов противодействия "российскому реваншу" в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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