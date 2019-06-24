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У Росії обурилися через буклети проти пропаганди в ПАРЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. На вході до будівлі Парламентської асамблеї Ради Європи роздають буклети проти російської пропаганди. Про це к Twitter заявила російська телеведуча Ольга Скабєєва, передає УНН.

У Росії обурилися через буклети проти пропаганди в ПАРЄ

"Це взагалі законно? Буклети вручили всім делегатам, а також буфетницям та охороні. Але в ПАРЄ промовчали", - написала Скабєєва.

За словами ведучої, буклет підготувала українська сторона із закликом: "Думайте, коли голосуєте за повернення Росії і бійтеся роспропаганду".

У ній, зокрема, зазначено, що Російська Федерація вбила понад 10 тисяч осіб на Донбасі, анексувала Крим, влаштувала війну на сході України, збила малайзійський Boeing рейсу MH17, убивши 298 осіб, отруїла Сергія і Юлію Скрипаль у Солсбері тощо.

Буклет, знімок якого ведуча розмістила в соцмережі, містить зображення самої Скабєєва, а також головного редактора RT Маргарити Сімоньян і телеведучого Дмитра Кисельова.

Як повідомляв УНН, Парламентська асамблея Ради Європи на сесії, яка стартує в Страсбурзі, сьогодні розгляне зміни правил ПАРЄ, які можуть вплинути на питання повернення Росії в організацію.

Відзначимо, що повернення Россійської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи підтримують, зокрема, Франція, Німеччина, Італія, Ісландія, Сан-Марино, Туреччина, Нідерланди, Швейцарія, Норвегія і Монако.

Україна ж має кілька варіантів протидії "російському реваншу" в Парламентській асамблеї Ради Європи.

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