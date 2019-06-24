"За" и "против": стало известно, какие страны в ПАСЕ хотят возвращения России
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Возвращение Российсской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы поддерживают, в частности, Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия и Монако. Об этом член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец сообщил в Facebook, передает УНН.
“Сейчас проходит заседание регламентного комитета ПАСЕ. Четко видно как делегации поделились на тех кто за возвращение России и тех, кто против. За Россию: Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Монако. Против России: Украина, Великобритания, Польша, Грузия, Литва”, — написал дипломат.
Он одновременно добавил, что упомянутые государства — это далеко не вся Ассамблея, но заметил, что “невооруженным глазом видно”, как изменилась ситуация после решения Комитета министров Совета Европы.
“Те из делегатов, ранее аккуратно выступали против России в ПАСЕ, теперь вынуждены поддерживать решения собственных правительств”, — добавил он.
Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии, которая стартует в Страсбурге, сегодня рассмотрит изменения правил ПАСЕ, которые могут повлиять на вопрос возвращения России в организацию.
Как сообщал УНН, дискуссии и голосования на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы может затянуться до полуночи.