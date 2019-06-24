"За" і "проти": стало відомо, які країни в ПАРЄ хочуть повернення Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Повернення россійської делегації до парламентської асамблеї Ради Європи підтримують, зокрема, Франція, Німеччина, Італія, Ісландія, Сан Маріно, Туреччина, Нідерланди, Швейцарія,Норвегія та Монако. Про це член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець повідомив у Facebook, передає УНН.
“Зараз відбувається засідання регламентного комітету ПАРЄ. Чітко видно як делегації поділились на тих хто за повернення Росії і тих хто проти. За Росію: Франція, Німеччина, Італія, Ісландія, Сан Маріно, Туреччина, Нідерланди, Швейцарія,Норвегія, Монако. Проти Росії: Україна, Британія, Польша, Грузія, Литва”, — написав дипломат.
Він водночас додав, що згадані держави — це далеко не вся Асамблея, але зауважив, що “неозброєним оком видно”, як змінилась ситуація після рішення Комітету міністрів Ради Європи.
“Ті з делегатів, які раніше акуратно виступали проти Росії в ПАРЄ, тепер вимушені підтримувати рішення власних урядів”, — додав він.
Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи на сесії, яка стартує в Страсбурзі, сьогодні розгляне зміни правил ПАРЄ, які можуть вплинути на питання повернення Росії в організацію.
Як повідомляв УНН, дискусії та голосування на сьогоднішньому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи може затягнутися до півночі.