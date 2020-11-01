В России мужчина в костюме Деда Мороза подорвал гранату на рынке

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 26283 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 51685 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 107641 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 88811 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 113399 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 91207 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98628 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102776 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101489 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101331 просмотра

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В России мужчина в костюме Деда Мороза подорвал гранату на рынке

В России мужчина в костюме Деда Мороза подорвал гранату на рынке

Киев  •  УНН

 • 14049 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В России, в городе Ковров, на рынке произошел конфликт между тремя гражданами, был взрыв, в результате которого три человека пострадали, сообщает пресс-служба управления МВД РФ в регионе. В паблик в Telegram отмечают, что человек в костюме Деда Мороза подорвал гранату, передает УНН.

1 ноября в 10:30 утра в полицию г. Коврова поступило сообщение о хлопке в торговом центре “Рынок Октябрьский”. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение", — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
Как сообщается в местных пабликах, мужчина в костюме Деда Мороза подорвал на рынке гранату, причиной стала ревность.

Напомним, у поликлиники в Челябинске, Россия, произошел взрыв кислородной будки.

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