У Росії чоловік в костюмі Діда Мороза підірвав гранату на ринку

“1 листопада в 10:30 ранку в поліцію м Коврова надійшло повідомлення про хлопок в торговому центрі ”Ринок Жовтневий“. Прибулі на місце події співробітники поліції встановили, що за попередніми даними, стався побутовий конфлікт між трьома громадянами. У результаті події постраждали троє людей, які були госпіталізовані в медустанови”, - йдеться в повідомленні.

Наразі співробітники поліції працюють на місці, встановлюють причини і обставини інциденту.

Як повідомляється в місцевих пабліках, чоловік в костюмі Діда Мороза підірвав на ринку гранату, причиною стали ревнощі.

Нагадаємо, біля поліклініки в Челябінську, Росія, стався вибух кисневої будки.



