У Росії чоловік в костюмі Діда Мороза підірвав гранату на ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Росії, в місті Ковров, на ринку стався конфлікт між трьома громадянами, був вибух, у результаті якого троє людей постраждали, повідомляє пресслужба управління МВС РФ у регіоні. У пабліках в Telegram зазначають, що чоловік в костюмі Діда Мороза підірвав гранату, передає УНН.
“1 листопада в 10:30 ранку в поліцію м Коврова надійшло повідомлення про хлопок в торговому центрі ”Ринок Жовтневий“. Прибулі на місце події співробітники поліції встановили, що за попередніми даними, стався побутовий конфлікт між трьома громадянами. У результаті події постраждали троє людей, які були госпіталізовані в медустанови”, - йдеться в повідомленні.
Наразі співробітники поліції працюють на місці, встановлюють причини і обставини інциденту.
Як повідомляється в місцевих пабліках, чоловік в костюмі Діда Мороза підірвав на ринку гранату, причиною стали ревнощі.
Нагадаємо, біля поліклініки в Челябінську, Росія, стався вибух кисневої будки.