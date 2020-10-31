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В Челябинске возле поликлиники произошел взрыв: более 150 человек эвакуированы

В Челябинске возле поликлиники произошел взрыв: более 150 человек эвакуированы

Киев  •  УНН

 • 14962 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Возле поликлиники в Челябинске, Россия, произошел взрыв кислородной будки. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash, передает УНН.

"Мощный взрыв в центре Челябинска. Взрыв кислородной будки произошел возле поликлиники городской больницы №2 Челябинска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на месте работают пожарные и МЧС, пострадавших нет. Реанимационные пациенты обеспечены кислородом, при необходимости их переведут в другие больницы.

В пресс-службе губернатора Челябинской области ТАСС сообщили, что пострадавших, по предварительным данным, нет.

"Прием пациентов из-за событий не ведется. Пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержки, получают ее с помощью баллонов", - сказали в пресс-службе.

С поликлиники эвакуировали более 150 человек, добавили в правительстве области.

"Пожарные приняли решение об эвакуации. 150 человек временно размещены в здание стадиона им. Елесина. Трех реанимационных пациентов эвакуировали в ГКБ №1. Еще 20 пациентов переводят в ОКБ №3", - сообщили в правительстве.

У пресс-службе уточнили СМИ, около 150 человек - пациенты с коронавирусной инфекцией.

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# ЮУрГУ # взрыв # челябинск

Публикация от @ dimon_174

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