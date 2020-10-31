У Челябінську біля поліклініки стався вибух: більше 150 осіб евакуйовано

“Потужний вибух в центрі Челябінська. Вибух кисневої будки стався біля поліклініки міської лікарні №2 Челябінська”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз на місці працюють пожежники і МНС, постраждалих немає. Реанімаційні пацієнти забезпечені киснем, при необхідності їх переведуть в інші лікарні.

У прес-службі губернатора Челябінської області ТАСС повідомили, що постраждалих, за попередніми даними, немає.

"Прийом пацієнтів через події не ведеться. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки, отримують її за допомогою балонів", - сказали в прес-службі.

З поліклініки евакуювали понад 150 людей, додали в уряді області.

"Пожежники ухвалили рішення про евакуацію. 150 осіб тимчасово розміщені в будівлі стадіону ім. Елесіна. Трьох реанімаційних пацієнтів евакуювали в МКЛ №1. Ще 20 пацієнтів переводять в ОКЛ №3", - повідомили в уряді.

У прес-службі уточнили ЗМІ, що близько 150 осіб - пацієнти з коронавірусною інфекцією.