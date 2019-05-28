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В СНБО прокомментировали возвращение Саакашвили украинского гражданства

В СНБО прокомментировали возвращение Саакашвили украинского гражданства

Киев  •  УНН

 • 15789 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. То, как поступили с Михеилом Саакашвили, не было примером, как должна вести себя Украина со своими гражданами. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк во время брифинга возле здания АП, передает корреспондент УНН.

"Сейчас важно одно: был нарушен закон, то, как поступили с Михеилом, не было примером, как себя должна вести Украина со своими гражданами. Поэтому справедливость была восстановлена, в дальнейшем это не вопрос Владимира Зеленько - он просто восстановил справедливость, верховенство права в Украине конкретно в этом вопросе", - отметил Данилюк.

Напомним, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Завтра, 29 мая, в 17:15 Михеил Саакашвили прилетает из Варшавы в Борисполь.

Добавим, что в отношении Саакашвили действовал запрет въезда в Украину до 2021 года.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу, как лицо, которое незаконно прибыло с территории этой страны 10 сентября 2017 года. Сейчас политик живет в Нидерландах.

Как сообщал УНН, в Государственной пограничной службы Украины не будет вопросов к экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.

Украинские Национальные Новости

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