Саакашвілі завтра о 17.15 прибуде в "Бориспіль"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Завтра, 29 травня, о 17:15 Міхеіл Саакашвілі прилітає з Варшави до Борисполя. Про це написала помічниця Саакашвілі Дарина Чиж на своїй сторінці у Facebook.
"Завтра о 17:15 Михайло Саакашвілі прилітає з Варшави в Бориспіль", - написала Чиж.
Нагадаємо, Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.
Як повідомляв УНН, Міхеіл Саакашвілі вирішив повернутися в Україну вже у найближчі дні. Очікується приліт Саакашвілі у середу, 29 травня.
Раніше Міхеіл Саакашвілі заявив, що планує повернутися в Україну адже вважає Київ та Одесу своїм другим домом. Він також заявив, що хоче поновити українське громадянство. Його адвокат вже передав відповідне звернення до Адміністрації Президента України.
Додамо, що стосовно Саакашвілі діяла заборона в’їзду в Україну до 2021 року.
У лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі, як особу, яка незаконно прибуло з території цієї країни 10 вересня 2017 року. Зараз політик живе в Нідерландах.