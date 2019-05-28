У РНБО прокоментували повернення Саакашвілі українського громадянства

КИЇВ. 28 травня. УНН. Те, як вчинили з Міхеілом Саакашвілі, не було прикладом, як повинна поводити себе Україна зі своїми громадянами. Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк під час брифінгу біля будівлі АП, передає кореспондент УНН.