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У РНБО прокоментували повернення Саакашвілі українського громадянства

У РНБО прокоментували повернення Саакашвілі українського громадянства

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Те, як вчинили з Міхеілом Саакашвілі, не було прикладом, як повинна поводити себе Україна зі своїми громадянами. Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк під час брифінгу біля будівлі АП, передає кореспондент УНН.

"Зараз важливе одне: було порушено закон, те, як вчинили з Міхеілом, не було прикладом, як себе має поводити Україна зі своїми громадянами. Тому справедливість було відновлено, надалі це не питання Володимира Зеленького – він просто відновив справедливість, верховенство права в Україні конкретно у цьому питанні", - зазначив Данилюк.

Нагадаємо, Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство

Завтра, 29 травня, о 17:15 Міхеіл Саакашвілі прилітає з Варшави до Борисполя

Додамо, що стосовно Саакашвілі діяла заборона в’їзду в Україну до 2021 року.

У лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі, як особу, яка незаконно прибула з території цієї країни 10 вересня 2017 року. Зараз політик живе в Нідерландах.

Як повідомляв УНН, у Державної прикордонної служби України не буде питань до екс-глави Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. 

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