В Рождественском поздравлении Трамп призвал американцев "воспитывать в себе культуру понимания и уважения"

“Несмотря на то что вызовы, стоящие перед нашей страной, велики, узы, объединяющие нас как американцев, гораздо прочнее. Вместе мы должны стремиться воспитывать культуру более глубокого понимания и уважения — черты, которые ставятся в пример в учении Христа”, — говорится в рождественском обращении главы вашингтонской администрации и его супруги Меланьи, распространенном пресс-службой Белого дома.

Особое внимание в своем послании президент и первая леди уделили американским военнослужащим. “Мы должны сделать паузу, чтобы воздать должное смелым мужчинам и женщинам из наших Вооруженных сил, которые продолжают сражаться за наши заветные свободы. Как главнокомандующий я приветствую их службу и благодарю членов их семей за общую жертву в этой благородной миссии, особенно в праздничные дни”, — отмечается в обращении.

Как сообщал УНН, Папа Римский в поздравлении к Рождеству вспомнил конфликт на востоке Украины.