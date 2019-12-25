Папа Римський у привітанні до Різдва згадав конфлікт на сході України

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Папа Римський Франциск в різдвяному зверненні до віруючих закликав до врегулювання конфліктів в Африці, на Близькому Сході, в Латинській Америці і в Україні. Його послання “Граду і миру” транслювалося в середу в прямому ефірі державного телебачення Італії Rai, пише УНН.