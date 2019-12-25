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Папа Римський у привітанні до Різдва згадав конфлікт на сході України

Папа Римський у привітанні до Різдва згадав конфлікт на сході України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Папа Римський Франциск в різдвяному зверненні до віруючих закликав до врегулювання конфліктів в Африці, на Близькому Сході, в Латинській Америці і в Україні. Його послання “Граду і миру” транслювалося в середу в прямому ефірі державного телебачення Італії Rai, пише УНН.

“Нехай світло від Різдва Христового осяє дітей, які страждають від воєн і конфліктів на Близькому Сході і в різних країнах світу. Миру коханому сирійському народові. Нехай це світло надихне політиків і міжнародне співтовариство на пошук рішень, які б гарантували мирне співіснування народів регіону і поклали б кінець їхнім стражданням”, — звернувся Папа Римський до присутніх на площі Святого Петра.

“Світло Спасителя для коханої України, яка прагне до конкретних рішень для встановлення міцного миру”, — додав Папа Римський.

“Так, є морок в людських серцях, але світло Христа сильніше. Є морок у відносинах людей, у сім’ях, суспільстві, але світло Христа сильніше. Є морок економічних, політичних і екологічних проблем, але світло Христа сильніше”, — проголосив Франциск.

Окреме різдвяне послання Папа Римський надіслав політикам Південного Судану, в якому побажав “миру і процвітання, а також братнього примирення”, повідомила служба друку Святого престолу. Франциск робив посередницькі зусилля у врегулюванні конфлікту в Південному Судані і висловлював побажання відвідати цю країну, а також Ірак. Однак, за словами понтифіка, умови для цих візитів поки не склалися. Одним з можливих напрямків апостольського візиту в 2020 році називають Ліван, який переживає гостру внутрішньополітичну кризу.

Додамо, що сьогодні святкують Різдво за григоріанським календарем.

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