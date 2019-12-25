У Різдвяному привітанні Трамп закликав американців "виховувати в собі культуру розуміння і поваги"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп в середу привітав співгромадян з Різдвом, закликав їх виховувати в собі культуру розуміння і поваги, передає УНН.
“Не дивлячись на те що виклики, які стоять перед нашою країною, великі, узи, які об’єднують нас як американців, набагато міцніше. Разом ми повинні прагнути виховувати культуру більш глибокого розуміння і поваги — риси, які ставляться в приклад в ученні Христа”, — йдеться в різдвяному зверненні глави вашингтонської адміністрації та його дружини Меланії, поширеному пресслужбою Білого дому.
Особливу увагу в своєму посланні президент і перша леді приділили американським військовослужбовцям. “Ми повинні зробити паузу, щоб віддати належне сміливим чоловікам і жінкам з наших Збройних сил, які продовжують боротися за наші заповітні свободи. Як головнокомандувач я вітаю їх службу і дякую членам їх сімей за загальну жертву в цій благородній місії, особливо в святкові дні” , - наголошується в зверненні.
Як передавав УНН, Папа Римський у привітанні до Різдва згадав конфлікт на сході України.