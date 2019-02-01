В Ровенской области зафиксировали более тысячи случаев кори
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Ровенской области за январь зарегистрировано 1337 случаев заболеваемости корью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ "Ровенской областной лабораторный центр Минздрава".
"В Ровенской области продолжает расти заболеваемость корью. За январь текущего года зарегистрировано 1337 случаев (115,3 случаев на 100 тыс. населения), это на 45% больше, чем было зарегистрировано в декабре 2018 года. Среди заболевших 67% - это дети", - говорится в сообщении.
Так, самая высокая заболеваемость наблюдается в Гощанском, Ровенском и Радивиловском районах.
"На протяжении января в области зарегистрировано 24 вспышки кори в организованных детских коллективах при которых заболело 227 человек", - добавили в лабцентре.
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Как сообщал УНН, в одной из больниц Львова из-за кори запретили партнерские роды.
От последствий кори с начала этого года умерло шесть человек. За неделю в Украине корью заболели 3 279 человек.
В Минздраве решили, что не БУДУТ объявлять в Украине эпидемию кори.