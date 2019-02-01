У Рівненській області зафіксували понад тисячу випадків кору

"На Рівненщині продовжує зростати захворюваність на кір. За січень поточного року зареєстровано 1337 випадків (115,3 вип. на 100 тис. нас.), це на 45% більше ніж було зареєстровано у грудні 2018 року. Серед захворілих 67% - це діти", - йдеться в повідомленні.

Так, найвища захворюваність спостерігається у Гощанському, Рівненському та Радивилівському районах.

"Впродовж січня в області зареєстровано 24 спалахи кору в організованих дитячих колективах під час яких захворіло 227 людей", - додали у лабцентрі.

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Як повідомляв УНН, в одній з лікарень Львова через кір заборонили партнерські пологи.

Від наслідків кору з початку цього року померло шестеро осіб. За тиждень в Україні на кір захворіли 3 279 людей.

У МОЗ вирішили, що не будуть оголошувати в Україні епідемію кору.