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У Рівненській області зафіксували понад тисячу випадків кору

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Рівненській області за січень зареєстровано 1337 випадків захворюваності на кір. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДУ "Рівненській обласний лабораторний центр МОЗ".

"На Рівненщині продовжує зростати захворюваність на кір. За січень поточного року зареєстровано 1337 випадків (115,3 вип. на 100 тис. нас.), це на 45% більше ніж було зареєстровано у грудні 2018 року. Серед захворілих 67% - це діти", - йдеться в повідомленні.

Так, найвища захворюваність спостерігається у Гощанському, Рівненському та Радивилівському районах.

"Впродовж січня в області зареєстровано 24 спалахи кору в організованих дитячих колективах під час яких захворіло 227 людей", - додали у лабцентрі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сполучені Штати уважно відстежують ситуацію із кором в Україні

Як повідомляв УНН, в одній з лікарень Львова через кір заборонили партнерські пологи.

Від наслідків кору з початку цього року померло шестеро осіб. За тиждень в Україні на кір захворіли 3 279 людей.

У МОЗ вирішили, що не будуть оголошувати в Україні епідемію кору.

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