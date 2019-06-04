В Ровенской области от кори умер трехмесячный ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. От осложнений, вызванных вирусом кори, умер трехмесячный ребенок из города Ровно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ровенский областной лабораторный центр МОЗ.
"Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью. Ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус кори поразил мозг и легкие ребенка. Были предоставлены необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось", - проинформировали в лабцентре.
Отмечено, что диагноз корь подтвержден лабораторно в вирусологических лабораториях ГУ "Ровенский областной лабораторный центр МОЗ Украины" и ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины".
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По данным лабцентра, в течение прошлой недели заболели корью 74 жителя Ровенской области, среди них 60 детей. Госпитализированы 25 больных, из которых 14 детей.
"На протяжении недели больше всего больных зарегистрировано в г. Ровно (16 больных) и в Березнивском (17) и Дубенском (20) районах", - уточнили в лабцентре.
Напомним, за неделю в Украине корью заболели 1483 человек.
С начала года корью заболели 50749 человек, от осложнений кори умерли 17 человек.