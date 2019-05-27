За тиждень в Україні на кір захворіли 1,4 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Протягом минулого тижня в Україні на кір захворіли 1 483 людей: 678 дорослих і 807 дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.
"За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 21-го тижня 2019 року на кір захворіли 1 483 людей — 678 дорослих і 807 дітей", - проінформували у МОЗ.
З 17 по 23 травня найбільше нових випадків кору зареєстрували у Харківській області (291 хворий: 179 дорослих і 112 дитини), Києві (128: 70 дорослих і 58 дітей), Хмельницькій (124 хворих: 39 дорослих і 85 дітей), Київській (107: 52 дорослих і 55 дітей) та Тернопільській областях (103: 34 дорослих і 69 дітей).
З початку року (з 28 грудня 2018 року до 23 травня 2019-го) на кір захворіли 50 749 людей: 23 905 дорослих і 26 844 дитини. А від ускладнень кору померли 17 людей.
"Загалом з початку спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більш ніж 100 тис. людей, 38 з яких померли", - уточнили у Міністерстві.
Нагадаємо, у місті Рубіжне на Луганщині оголосили надзвичайну ситуацію через 10 випадків захворювання на кір, в одній зі шкіл введено карантин.
Раніше УНН повідомляв, що за тиждень у Нью-Йорку зафіксували 61 новий випадок захворювання на кір. Три чверті хворих - жителі нью-йоркського району Бруклін, де компактно проживають громади єврейських ортодоксів. Кір в ці громади занесли восени і на початку зими гості з Ізраїлю, які привезли захворювання з України.