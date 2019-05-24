У Рубіжному оголосили надзвичайну ситуацію через кір

"Рішенням міської комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Рубіжанської міської ради подія, що виникла в місті Рубіжне внаслідок захворювання на кір, визначена як надзвичайна ситуація природного характеру об’єктового рівня, прийнято ряд рішень щодо недопущення розповсюдження захворювання на території міста", - зазначили у міськраді.

За даними міськради, підставою для оголошення надзвичайної ситуації стало те, що в травні 2019 року в місті Рубіжне зафіксовано спалах на кір. Станом на теперішній час в місті захворіло на кір 10 осіб, з них 9 дітей. Осередком хвороби визначено загальноосвітню школу № 4 міста Рубіжне. Внаслідок спалаху з 22 травня у школі введено карантин у всіх навчальних класах ЗОШ з призупиненням навчального процесу, окрім випускних класів.

Також у прес-службі міськради повідомили, що місцеві служби здійснюють комплекс лікувально-профілактичних заходів з локалізації та ліквідації спалаху небезпечної інфекційної хвороби кору.

Нагадаємо, за минулий тиждень, з 13 по 19 травня, на кір захворіли 1 935 людей.