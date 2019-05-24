В Рубежном объявили чрезвычайную ситуацию из-за кори
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В городе Рубежное Луганской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за 10 случаев заболевания корью, в одной из школ введен карантин. Об этом сообщила пресс-служба Рубежанского городского совета, передает УНН.
"Решением городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Рубежанского городского совета событие, возникшее в городе Рубежное вследствие заболевания корью, определена как чрезвычайная ситуация природного характера объектового уровня, принят ряд решений по недопущению распространения заболевания на территории города", - отметили в горсовете.
По данным горсовета, основанием для объявления чрезвычайной ситуации стало то, что в мае 2019 года в городе Рубежное зафиксирована вспышка корью. По состоянию на настоящее время в городе заболело корью 10 человек, из них 9 детей. Центром болезни определено общеобразовательную школу № 4 города Рубежное. В результате возгорания с 22 мая в школе введен карантин во всех учебных классах СОШ с приостановкой учебного процесса, кроме выпускных классов.
Также в пресс-службе горсовета сообщили, что местные службы осуществляют комплекс лечебно-профилактических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки опасной инфекционной болезни кори.
Напомним, за прошедшую неделю, с 13 по 19 мая, корью заболели 1935 человек.