За неделю в Украине корью заболели 1,4 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В течение прошлой недели в Украине корью заболели 1 483 человек: 678 взрослых и 807 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства охраны здоровья.
"По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в течение 21-й недели 2019 года корью заболели 1483 человек - 678 взрослых и 807 детей", - проинформировали в МОЗ.
С 17 по 23 мая больше всего новых случаев кори зарегистрировали в Харьковской области (291 больной: 179 взрослых и 112 ребенка), Киеве (128: 70 взрослых и 58 детей), Хмельницкой (124 больных: 39 взрослых и 85 детей), Киевской (107 52 взрослых и 55 детей) и Тернопольской областях (103: 34 взрослых и 69 детей).
С начала года (с 28 декабря 2018 года по 23 мая 2019-го) корью заболели 50 749 человек: 23905 взрослых и 26844 ребенка. А от осложнений кори умерли 17 человек.
"Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 100 тыс. человек, 38 из которых умерли", - уточнили в Министерстве.
Напомним, в городе Рубежное Луганской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за 10 случаев заболевания корью, в одной из школ введен карантин.
Ранее УНН сообщал, что за неделю в Нью-Йорке зафиксировали 61 новый случай заболевания корью. Три четверти больных - жители нью-йоркского района Бруклин, где компактно проживают общины еврейских ортодоксов. Корь в эти общины внесли осенью и в начале зимы гости из Израиля, которые привезли заболевания с Украиной.