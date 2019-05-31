Європейців попередили про ризик масової епідемії кору
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Провідні європейські експерти з охорони здоров'я попередили про зберігання ризику масової епідемії кору. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
44 тисячі її випадків зафіксував за останні три роки Європейський центр профілактики та контролю захворювань зі штаб-квартирою в Стокгольмі. Він заявив, що занадто мало дітей піддається вакцинації від цієї вірусної інфекції.
Захворюваність на кір в Європі росте швидше, ніж в інших регіонах планети.
Як повідомляв УНН, за тиждень в Україні на кір захворіли 1,4 тис. осіб .
Нагадаємо, в місті Рубіжне Луганської області оголосили надзвичайну ситуацію через 10 випадків захворювання на кір, в одній зі шкіл введено карантин.