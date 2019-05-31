Европейцев предупредили о риске массовой эпидемии кори

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25227 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 46418 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 63863 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117098 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110180 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136806 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130048 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130123 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131301 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 124852 просмотра
Актуальное
Европейцев предупредили о риске массовой эпидемии кори

Европейцев предупредили о риске массовой эпидемии кори

Киев  •  УНН

 • 9698 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Ведущие европейские эксперты по здравоохранению предупредили о сохраняющем риске массовой эпидемии кори. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.

44 тысячи её случаев зафиксировал за последние три года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний со штаб-квартирой в Стокгольме. Он заявил, что слишком мало детей подвергается вакцинации от этой вирусной инфекции.

Заболеваемость корью в Европе растёт быстрее, чем в других регионах планеты.

Как сообщал УНН, за неделю в Украине корью заболели 1,4 тыс. человек

Напомним, в городе Рубежное Луганской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за 10 случаев заболевания корью, в одной из школ введен карантин.

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