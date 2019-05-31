Европейцев предупредили о риске массовой эпидемии кори
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Ведущие европейские эксперты по здравоохранению предупредили о сохраняющем риске массовой эпидемии кори. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.
44 тысячи её случаев зафиксировал за последние три года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний со штаб-квартирой в Стокгольме. Он заявил, что слишком мало детей подвергается вакцинации от этой вирусной инфекции.
Заболеваемость корью в Европе растёт быстрее, чем в других регионах планеты.
Как сообщал УНН, за неделю в Украине корью заболели 1,4 тыс. человек.
Напомним, в городе Рубежное Луганской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за 10 случаев заболевания корью, в одной из школ введен карантин.