У Рівненській області від кору померла тримісячна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Від ускладнень, спричинених вірусом кору, померла тримісячна дитина з міста Рівне. Про це повідомляє УНН з посиланням на Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ.
"Дівчинка народилася від мами, яка під час вагітності захворіла на кір. Дитина народилась передчасно і при народженні мала вроджений кір. Вірус кору уразив мозок та легені дитини. Були надані необхідні реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося", - проінформували у лабцентрі.
Зазначено, що діагноз кір підтверджений лабораторно у вірусологічних лабораторіях ДУ "Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України" та ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України".
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За даними лабцентру, упродовж минулого тижня захворіли на кір 74 мешканці Рівненської області, серед них 60 дітей. Госпіталізовано 25 хворих, з яких 14 дітей.
"Впродовж тижня найбільше хворих зареєстровано у м. Рівне (16 хворих) та у Березнівському (17) і Дубенському (20) районах", - уточнили у лабцентрі.
Нагадаємо, за тиждень в Україні на кір захворіли 1 483 людей.
З початку року на кір захворіли 50 749 осіб, від ускладнень кору померли 17 осіб.