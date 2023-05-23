В рф заявили о продолжении "контртеррористической операции" в белгородской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Губернатор белгородской области рф вячеслав гладков заявил, что в области продолжается "контртеррористическая операция", передает УНН.
Детали
Он рассказал о ситуации в грайворонском округе области. Сказал, что там продолжают работать "министерство обороны вместе с силовыми структурами". При этом посоветовал, что возвращаться в свои дома выехавшим "пока не стоит".
По его словам, погибших среди мирного населения на сегодня нет. Но якобы ему известно о двух раненых.
"Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждем завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена", - написал гладков в телеграм-канале.
Дополнение
22 мая около 14:00 легион "Свобода России" и "РДК" заявили, что "освободили" козинку белгородской области и зашли в населенный пункт грайворон.
Губернатор белгородской области гладков подтвердил, что на территорию грайворонского округа зашла, как он сказал, "ДРГ". По его словам, подразделения рф и фсб "принимают меры".
В ГУР МОУ указали, что легион легион "Свобода России" и "РДК" проводят операцию на территории белгородской области для создания "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев, и что операцию проводят исключительно граждане россии.
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк указал, что Украина наблюдает за событиями в белгородской области рф и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения.