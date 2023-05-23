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У рф заявили про продовження "контртерористичної операції" у бєлгородській області

У рф заявили про продовження "контртерористичної операції" у бєлгородській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Губернатор бєлгородської області рф вячеслав гладков заявив, що в області продовжується "контртерористична операція", передає УНН.

Деталі

Він розповів про ситуацію у грайворонському окрузі області. Сказав, що там продовжують працювати "міністерство оборони разом із силовими структурами". При цьому порадив, що повертатися тим, хто виїхав, у свої будинки "поки не варто".

З його слів, загиблих серед мирного населення на сьогодні немає. Але нібито йому відомо про двох поранених.

"Усі необхідні дії із боку силових структур проводяться. Чекаємо на завершення контртерористичної операції, яка вчора була оголошена", - написав гладков у телеграм-каналі.

Доповнення

22 травня близько 14:00 легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили, що "звільнили" козінку бєлгородської області й зайшли в населений пункт грайворон.

Губернатор бєлгородської області гладков підтвердив, що на територію Грайворонського округу зайшла, як він сказав, "ДРГ". За його словами, підрозділи рф та фсб "вживають заходів".

У ГУР МОУ вказали, що легіон легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію на території бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців, і що операцію проводять виключно громадяни росії.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вказав, що Україна спостерігає за подіями в бєлгородській області рф і вивчає ситуацію, але не має до неї безпосереднього стосунку.

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