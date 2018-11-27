В РФ открыли сразу два дела из-за нападений на ее диппредставительства в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Следственный комитет Российской Федерации возбудил два уголовных дела по признакам нападения на учреждения, пользующиеся международной защитой. Российские следователи обвиняют участников акций протестов, которые выступали против российской агрессии под посольством России в Киеве и российским консульством в Харькове в период 25-26 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт российского ведомства.
"Главным следственным управлением СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления... нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой", - говорится в сообщении.
По данным российского следственного ведомства, в период с 25 по 26 ноября 2018 группа лиц совершила нападение на посольство РФ в Киеве.
"Неустановленные лица, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с целью осложнения международных отношений между Украиной и Российской Федерацией совершили нападение на здание Посольства Российской Федерации на Украине в Киеве. Нападавшие забросали его территорию дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями", - добавляют в пресс-центре следственного органа.
Кроме этого, российским следственным органом было возбуждено уголовное дело против протестующих, которые были на аналогичной акции в Харькове под Генеральным консульством РФ.
"26 ноября радикально настроенные лица совершили аналогичное нападение на здание Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове. В результате их действий был нарушен нормальный порядок работы российского заграничного учреждения", - добавляет пресс-служба Следственного комитета РФ.
В сообщении ведомства добавляется, что на дома распространяется право о международной защите.
"Здания посольств и их имущество пользуются международной защитой и иммунитетами в соответствии с нормами международного права, и, безусловно, нападавшие были осведомлены об этом, - объясняют в пресс-службе ведомства.
На сайте добавляется, что следственным комитетом принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению этих действий.
Напомним, российское посольство в Вашингтоне в понедельник призвало власти США "обуздать, наконец, своих подопечных" в Украине.
Как сообщал УНН, под консульством РФ в Харькове зажгли шины и файеры.
До этого, у посольства Российской Федерации в Киеве началась акция из-за обстрела кораблей военно-морских сил Украины в Керченском проливе.