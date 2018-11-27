В РФ открыли сразу два дела из-за нападений на ее диппредставительства в Украине

"Главным следственным управлением СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления... нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой", - говорится в сообщении.

По данным российского следственного ведомства, в период с 25 по 26 ноября 2018 группа лиц совершила нападение на посольство РФ в Киеве.

"Неустановленные лица, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с целью осложнения международных отношений между Украиной и Российской Федерацией совершили нападение на здание Посольства Российской Федерации на Украине в Киеве. Нападавшие забросали его территорию дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями", - добавляют в пресс-центре следственного органа.

Кроме этого, российским следственным органом было возбуждено уголовное дело против протестующих, которые были на аналогичной акции в Харькове под Генеральным консульством РФ.

"26 ноября радикально настроенные лица совершили аналогичное нападение на здание Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове. В результате их действий был нарушен нормальный порядок работы российского заграничного учреждения", - добавляет пресс-служба Следственного комитета РФ.

В сообщении ведомства добавляется, что на дома распространяется право о международной защите.

"Здания посольств и их имущество пользуются международной защитой и иммунитетами в соответствии с нормами международного права, и, безусловно, нападавшие были осведомлены об этом, - объясняют в пресс-службе ведомства.

На сайте добавляется, что следственным комитетом принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению этих действий.

Напомним, российское посольство в Вашингтоне в понедельник призвало власти США "обуздать, наконец, своих подопечных" в Украине.

Как сообщал УНН, под консульством РФ в Харькове зажгли шины и файеры.

До этого, у посольства Российской Федерации в Киеве началась акция из-за обстрела кораблей военно-морских сил Украины в Керченском проливе.