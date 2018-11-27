Посольство Росії вирішило закликати США "приборкати своїх підопічних" в Україні

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Російське посольство у Вашингтоні в понеділок закликало владу США “приборкати, нарешті, своїх підопічних” в Україні. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сторінці диппредставництва в Facebook, повідомляє УНН.