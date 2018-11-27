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Посольство Росії вирішило закликати США "приборкати своїх підопічних" в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Російське посольство у Вашингтоні в понеділок закликало владу США “приборкати, нарешті, своїх підопічних” в Україні. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сторінці диппредставництва в Facebook, повідомляє УНН.

“Солідарні з нашими колегами в Києві і генеральних консульствах Росії в Україні, які регулярно стикаються з проявами агресії. Закликаємо США приборкати, нарешті, своїх підопічних”, — відзначили дипломати. Вони підкреслили, що “розгулу в Україні радикал-націоналістів і неонацистів треба покласти край”.

У понеділок тимчасовому повіреному в справах України Руслану Німчинському була вручена нота у зв’язку з нібито “провокацією” Києва в Керченській протоці, а також висловлено обурення з приводу “неприпустимих нападів українських радикалів” на дипломатичні представництва Росії в Україні, повідомили в МЗС РФ.

Як повідомляв УНН, ескалація конфлікту між Росією і західними країнами невигідна Україні, стабільності і територіальній єдності якої загрожують безпрецедентні виклики. Таку точку зору озвучила у вівторок державна китайська газета Global Times, коментуючи інцидент в Керченській протоці.

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