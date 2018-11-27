Посольство России решило призвать США "обуздать своих подопечных" в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Российское посольство в Вашингтоне в понедельник призвало власти США “обуздать, наконец, своих подопечных” в Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook, сообщает УНН.
“Солидарны с нашими коллегами в Киеве и генеральных консульствах России в Украине, регулярно сталкивающимися с проявлениями агрессии. Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных”, — отметили дипломаты. Они подчеркнули, что “разгулу в Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец”.
В понедельник временному поверенному в делах Украины Руслану Нимчинскому была вручена нота в связи с якобы “провокацией” Киева в Керченском проливе, а также выражено возмущение по поводу “недопустимых нападений украинских радикалов” на дипломатические представительства России на Украине, сообщили в МИД РФ.
Как сообщал УНН, эскалация конфликта между Россией и западными странами невыгодна Украине, стабильности и территориальному единству которой угрожают беспрецедентные вызовы. Такую точку зрения озвучила во вторник государственная китайская газета Global Times, комментируя инцидент в Керченском проливе.