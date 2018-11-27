У РФ відкрили одразу дві справи через напади на її дипустанови в Україні

"Головним слідчим управлінням СК РФ порушено дві кримінальні справи за ознаками злочину...напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом", - йдеться в повідомленні.

За даними російського слідчого відомства, у період з 25 по 26 листопада 2018 року група осіб скоїла напад на Посольство РФ у Києві.

"Невстановлені особи, діючи умисно, групою осіб за попередньою змовою з метою ускладнення міжнародних відносин між Україною та Російською Федерацією вчинили напад на будівлю Посольства Російської Федерації в Україні в Києві. Нападники закидали його територію димовими шашками та іншими піротехнічними виробами", - додають у прес-центрі слідчого органу.

Крім цього, російським слідчим органом було порушено кримінальну справу проти учасників протесту, що були на аналогічній акції у Харкові під Генеральним консульством РФ.

"26 листопада радикально налаштовані особи скоїли аналогічний напад на будівлю Генерального консульства Російської Федерації у місті Харкові. В результаті їх дій був порушений нормальний порядок роботи російського закордонної установи", - додає прес-служба Слідчого комітету РФ.

У повідомленні відомства додається, що на будинки поширюється право про міжнародний захист.

"Будинки посольств та їх майно користуються міжнародним захистом та імунітетами відповідно до норм міжнародного права, та, безумовно, нападники були інформовані про це", - пояснюють у прес-службі відомства.

На сайті додається, що слідчим комітетом приймаються заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цих дій.

Нагадаємо, російське посольство у Вашингтоні в понеділок закликало владу США “приборкати, нарешті, своїх підопічних” в Україні.

Як повідомляв УНН, під консульством РФ у Харкові запалили шини та фаєри.

До цього, біля посольства Російської Федерації у Києві розпочалася акція через обстріл кораблів Військово-Морських сил ЗС України у Керченській протоці