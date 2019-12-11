В РФ прокомментировали возможность присоединения США к "нормандскому формату"

"Что касается столиц, в которых стоит искать дополнительный ресурс для решения украинских проблем, для выполнения Минских договоренностей, то я бы упомянул после Киева не Москву и Вашингтон, а Донецк и Луганск", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, стоит ли США присоединиться к "нормандскому формату".

По его словам, любая страна, включая США, может помочь, если "будут настраивать ту украинскую сторону, на которую они влияют (в данном случае, если мы говорим о США, речь идет о Киеве) на добросовестное выполнение Минских договоренностей".

"Если США будут оставаться на тех позициях, которые исповедовал и проповедовал Курт Волкер, бывший спецпредставитель по Украине, то дело добром не кончится. Напомню, он предлагал ввести в Донбасс оккупационные войска под флагом ООН, распустить все структуры, обеспечивающие сейчас жизнедеятельность самопровозглашенных Донецкой и Луганской Республик, создать там международную администрацию, ввести туда международную полицию, и тем самым урегулировать кризис, а потом провести выборы. Понятно, что после ввода оккупационных сил для оккупационной администрации выборы станут уже "косметическим" делом", - заявил Лавров.

Как сообщалось ранее в УНН, после нормандского саммита Трамп призвал Россию решить конфликт с Украиной.