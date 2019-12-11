У РФ прокоментували можливість приєднання США до "нормандського формату"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що до "нормандського формату" варто було б приєднатися в першу чергу не США, а окупаційній владі так званих "ДНР" і "ЛНР". Про це він заявив під час пресконференції за підсумками візиту в США напередодні, передає УНН із посиланням на повідомлення МЗС РФ.
"Що стосується столиць, в яких варто шукати додатковий ресурс для вирішення українських проблем, для виконання Мінських домовленостей, то я б згадав після Києва не Москву і Вашингтон, а Донецьк і Луганськ", - сказав міністр, відповідаючи на питання про те, чи варто США приєднатися до "нормандського формату".
За його словами, будь-яка країна, включаючи США, може допомогти, якщо "буде налаштовувати ту українську сторону, на яку вони впливають (в даному випадку, якщо ми говоримо про США, то мова йде про Київ) на сумлінне виконання Мінських домовленостей".
"Якщо США будуть залишатися на тих позиціях, які сповідував і проповідував Курт Волкер, колишній спецпредставник по Україні, то справа добром не закінчиться. Нагадаю, він пропонував ввести до Донбасу окупаційні війська під прапором ООН, розпустити всі структури, що забезпечують зараз життєдіяльність самопроголошених Донецької та Луганської Республік, створити там міжнародну адміністрацію, ввести туди міжнародну поліцію, і тим самим врегулювати кризу, а потім провести вибори. Зрозуміло, що після введення окупаційних сил для окупаційної адміністрації вибори стануть вже "косметичною" справою", - заявив Лавров.
Як повідомлялося раніше в УНН, після нормандського саміту Трамп закликав Росію вирішити конфлікт з Україною.