У РФ прокоментували можливість приєднання США до "нормандського формату"

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що до "нормандського формату" варто було б приєднатися в першу чергу не США, а окупаційній владі так званих "ДНР" і "ЛНР". Про це він заявив під час пресконференції за підсумками візиту в США напередодні, передає УНН із посиланням на повідомлення МЗС РФ.