у рф нет в Беларуси достаточных сил, чтобы осуществить повторное вторжение с севера - Демченко
Киев • УНН
Пограничники продолжают укреплять границу с Беларусью, поскольку Россия пока не имеет достаточных сил в Беларуси, чтобы начать второе наступление с северной границы.
россия пока нет достаточных сил в Беларуси для повторного наступления с северной границы. Пограничники продолжают укрепление границы с Беларусью. Об этом во время брифинга рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.
Детали
По-прежнему на границе с Беларусью мы продолжаем мероприятия по укреплению и границы, и приграничья. Но по ту сторону границы, у России нет достаточных сил, чтобы осуществить вторжение. Мы понимаем угрожаемость этого направления, поэтому должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Поэтому продолжаем мероприятия по укреплению этого направления по всей протяженности границы с Беларусью
Демченко добавил, что рф вывела все свои подразделения из Беларуси, которые были на полигонах и новых заведено не было.
По границе с Россией. С той стороны россия имеет определенное количество сил, это ориентировочно где-то 19-20 тыс. военнослужащих. Но если брать всю протяженность границы с Россией, которую контролирует Украина, то те силы, которые имеет противник на этом направлении, недостаточно для того, чтобы осуществить повторное полномасштабное вторжение
Он подчеркнул, что если россия прибегнет к каким-то шагам, то "они будут более тактическими".
Все действия, которые сейчас россия осуществляет на границе с Украиной направлены в первую очередь на то, чтобы Украина держала необходимое количество своих подразделений и не перебрасывала их на более важные направления, где сейчас ведутся полномасштабные боевые действия
Напомним,
Представитель пограничной службы Демченко заявлял, что нет никаких признаков формирования российских ударных групп на территории Беларуси и что они не наблюдают значительной активности на белорусской границе
у рф нет в Беларуси достаточных сил, чтобы осуществить повторное вторжение с севера - Демченко
Пограничники продолжают укреплять границу с Беларусью, поскольку Россия пока не имеет достаточных сил в Беларуси, чтобы начать второе наступление с северной границы.
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