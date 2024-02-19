у рф нет в Беларуси достаточных сил, чтобы осуществить повторное вторжение с севера - Демченко

россия пока нет достаточных сил в Беларуси для повторного наступления с северной границы. Пограничники продолжают укрепление границы с Беларусью. Об этом во время брифинга рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

По-прежнему на границе с Беларусью мы продолжаем мероприятия по укреплению и границы, и приграничья. Но по ту сторону границы, у России нет достаточных сил, чтобы осуществить вторжение. Мы понимаем угрожаемость этого направления, поэтому должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Поэтому продолжаем мероприятия по укреплению этого направления по всей протяженности границы с Беларусью - рассказал Демченко.

Демченко добавил, что рф вывела все свои подразделения из Беларуси, которые были на полигонах и новых заведено не было.

По границе с Россией. С той стороны россия имеет определенное количество сил, это ориентировочно где-то 19-20 тыс. военнослужащих. Но если брать всю протяженность границы с Россией, которую контролирует Украина, то те силы, которые имеет противник на этом направлении, недостаточно для того, чтобы осуществить повторное полномасштабное вторжение - добавил спикер.

Он подчеркнул, что если россия прибегнет к каким-то шагам, то "они будут более тактическими".

Все действия, которые сейчас россия осуществляет на границе с Украиной направлены в первую очередь на то, чтобы Украина держала необходимое количество своих подразделений и не перебрасывала их на более важные направления, где сейчас ведутся полномасштабные боевые действия - резюмировал Демченко.

Напомним,

Представитель пограничной службы Демченко заявлял, что нет никаких признаков формирования российских ударных групп на территории Беларуси и что они не наблюдают значительной активности на белорусской границе