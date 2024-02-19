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у рф нет в Беларуси достаточных сил, чтобы осуществить повторное вторжение с севера - Демченко

у рф нет в Беларуси достаточных сил, чтобы осуществить повторное вторжение с севера - Демченко

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 14:01  •  11554 просмотра

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Пограничники продолжают укреплять границу с Беларусью, поскольку Россия пока не имеет достаточных сил в Беларуси, чтобы начать второе наступление с северной границы.

россия пока нет достаточных сил в Беларуси для повторного наступления с северной границы. Пограничники продолжают укрепление границы с Беларусью. Об этом во время брифинга рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

По-прежнему на границе с Беларусью мы продолжаем мероприятия по укреплению и границы, и приграничья. Но по ту сторону границы, у России нет достаточных сил, чтобы осуществить вторжение. Мы понимаем угрожаемость этого направления, поэтому должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Поэтому продолжаем мероприятия по укреплению этого направления по всей протяженности границы с Беларусью

- рассказал Демченко. 

Демченко добавил, что рф вывела все свои подразделения из Беларуси, которые были на полигонах и новых заведено не было.

По границе с Россией. С той стороны россия имеет определенное количество сил, это ориентировочно где-то 19-20 тыс. военнослужащих. Но если брать всю протяженность границы с Россией, которую контролирует Украина, то те силы, которые имеет противник на этом направлении, недостаточно для того, чтобы осуществить повторное полномасштабное вторжение

- добавил спикер. 

Он подчеркнул, что если россия прибегнет к каким-то шагам, то "они будут более тактическими".

Все действия, которые сейчас россия осуществляет на границе с Украиной направлены в первую очередь на то, чтобы Украина держала необходимое количество своих подразделений и не перебрасывала их на более важные направления, где сейчас ведутся полномасштабные боевые действия

- резюмировал Демченко. 

Напомним,

Представитель пограничной службы Демченко заявлял, что нет никаких признаков формирования российских ударных групп на территории Беларуси и что они не наблюдают значительной активности на белорусской границе 

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
рф немає в білорусі достатніх сил, щоб здійснити повторне вторгнення з півночі - Демченко
Demchenko: Russia does not have sufficient forces in Belarus to re-invade from the north
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у рф нет в Беларуси достаточных сил, чтобы осуществить повторное вторжение с севера - Демченко

Пограничники продолжают укреплять границу с Беларусью, поскольку Россия пока не имеет достаточных сил в Беларуси, чтобы начать второе наступление с северной границы.

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