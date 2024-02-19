рф немає в білорусі достатніх сил, щоб здійснити повторне вторгнення з півночі - Демченко
Київ • УНН
Прикордонники продовжують укріплювати кордон з білоруссю, оскільки росія наразі не має достатніх сил у білорусі, щоб розпочати другий наступ з північного кордону.
росія наразі немає достатніх сил в білорусі для повторного наступу з північного кордону. Прикордонники продовжують укріплення кордону з білоруссю. Про це під час брифінгу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає УНН.
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Як і раніше на кордоні з білоруссю ми продовжуємо заходи з укріплення і кордону, і прикордоння. Але по той бік кордону, в росії немає достатніх сил, щоб здійснити вторгнення. Ми розуміємо загрозливість цього напрямку, тому маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Тому продовжуємо заходи з укріплення цього напрямку по всій протяжності кордону з білоруссю
Демченко додав, що рф вивела всі свої підрозділи з білорусі, які були на полігонах і нових заведено не було.
По кордону з росією. З того боку росія має певну кількість сил, це орієнтовно десь 19-20 тис. військовослужбовців. Але якщо брати всю протяжність кордону з росією, яку контролює Україна, то ті сили, які має противник на цьому напрямку, недостатньо для того, щоб здійснити повторне повномасштабне вторгнення
Він наголосив, що якщо росія вдасться до якихось кроків, то "вони будуть більш тактичними".
Всі дії, які зараз росія здійснює на кордоні з Україною направлені у першу чергу на те, щоб Україна тримала необхідну кількість своїх підрозділів і не перекидала їх на більш важливі напрямки, де зараз ведуться повномаштабні бойові дії
Нагадаємо
Речник прикордонної служби Демченко заявляв, що немає жодних ознак формування російських ударних груп на території білорусі і що вони не спостерігають значної активності на білоруському кордоні