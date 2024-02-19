рф немає в білорусі достатніх сил, щоб здійснити повторне вторгнення з півночі - Демченко

росія наразі немає достатніх сил в білорусі для повторного наступу з північного кордону. Прикордонники продовжують укріплення кордону з білоруссю. Про це під час брифінгу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає УНН.

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Як і раніше на кордоні з білоруссю ми продовжуємо заходи з укріплення і кордону, і прикордоння. Але по той бік кордону, в росії немає достатніх сил, щоб здійснити вторгнення. Ми розуміємо загрозливість цього напрямку, тому маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Тому продовжуємо заходи з укріплення цього напрямку по всій протяжності кордону з білоруссю - розповів Демченко.

Демченко додав, що рф вивела всі свої підрозділи з білорусі, які були на полігонах і нових заведено не було.

По кордону з росією. З того боку росія має певну кількість сил, це орієнтовно десь 19-20 тис. військовослужбовців. Але якщо брати всю протяжність кордону з росією, яку контролює Україна, то ті сили, які має противник на цьому напрямку, недостатньо для того, щоб здійснити повторне повномасштабне вторгнення - додав речник.

Він наголосив, що якщо росія вдасться до якихось кроків, то "вони будуть більш тактичними".

Всі дії, які зараз росія здійснює на кордоні з Україною направлені у першу чергу на те, щоб Україна тримала необхідну кількість своїх підрозділів і не перекидала їх на більш важливі напрямки, де зараз ведуться повномаштабні бойові дії - резюмував Демченко.

Нагадаємо

Речник прикордонної служби Демченко заявляв, що немає жодних ознак формування російських ударних груп на території білорусі і що вони не спостерігають значної активності на білоруському кордоні