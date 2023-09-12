В рф экстренно сел в поле пассажирский самолет

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«Сегодня в 09:44 в убинском районе новосибирской области самолет «Уральских авиалиний», летевший из сочи в омск совершил экстренную посадку на грунт. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка. По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано», - написал травников.

Росавиация уточнила, что по данным экипажа, на борту 159 пассажиров и 6 членов экипажа.

«Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта каменка (около 180 км до новосибирска)», - говориться в сообщении.

Марка самолета Airbus A320.

По данным Телеграм-канала 112, предварительная причина аварийной посадки самолета — отказ гидросистемы. Также канал пишет, что у лайнера в небе загорелся двигатель. При этом, по информации русского пропагандистского агенства РИА Новости, самолет не горел, не разрушен, у него нет повреждений и на земле.

Дополнение

В челябинской области, в россии, упал вертолет Ми-8, трое членов экипажа погибли.

Напомним

Авиакомпания "Туркменистан" продлила действие ограничений на полеты в москву до 28 октября.