У рф екстрено сів у полі пасажирський літак
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Пасажирський Літак «Уральських авіаліній» екстрено сів у полі в новосибірській області рф зі 159 пасажирами на борту. Про це написав у Telegram губернатор новосибірської області андрій травніков і росавіація, передає УНН.
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«Сьогодні о 09:44 в убинському районі новосибірської області літак «Уральських авіаліній», що летів із сочі в омськ здійснив екстрену посадку на ґрунт. На борту перебувало 170 осіб, із них 23 дитини. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, пасажирів евакуйовано, горіння не зафіксовано», - написав травніков.
Росавіація уточнила, що за даними екіпажу, на борту 159 пасажирів і 6 членів екіпажу.
«Посадку здійснено на підібраний з повітря майданчик поблизу населеного пункту кам'янка (близько 180 км до Новосибірська)», - йдеться в повідомленні.
Марка літака Airbus A320.
За даними Телеграм-каналу 112, попередня причина аварійного приземлення літака — відмова гідросистеми. Також канал пише, що у лайнера в небі загорівся двигун. При цьому, за інформацією російського пропагандистського агенства РИА Новости, літак не горів, не зруйнований, у нього немає ушкоджень і на землі.
Доповнення
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