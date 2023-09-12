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У рф екстрено сів у полі пасажирський літак

У рф екстрено сів у полі пасажирський літак

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Пасажирський Літак «Уральських авіаліній» екстрено сів у полі в новосибірській області рф зі 159 пасажирами на борту. Про це написав у Telegram губернатор новосибірської області андрій травніков і росавіація, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні о 09:44 в убинському районі новосибірської області літак «Уральських авіаліній», що летів із сочі в омськ здійснив екстрену посадку на ґрунт. На борту перебувало 170 осіб, із них 23 дитини. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, пасажирів евакуйовано, горіння не зафіксовано», - написав травніков.

Росавіація уточнила, що за даними екіпажу, на борту 159 пасажирів і 6 членів екіпажу.

«Посадку здійснено на підібраний з повітря майданчик поблизу населеного пункту кам'янка (близько 180 км до Новосибірська)», - йдеться в повідомленні.

Марка літака Airbus A320.

За даними Телеграм-каналу 112, попередня причина аварійного приземлення літака — відмова гідросистеми. Також канал пише, що у лайнера в небі загорівся двигун. При цьому, за інформацією російського пропагандистського агенства РИА Новости, літак не горів, не зруйнований, у нього немає ушкоджень і на землі.

Доповнення

У челябінській області, в Росії, впав вертоліт Мі-8, троє членів екіпажу загинули.

Нагадаємо

Авіакомпанія "Туркменістан" продовжила дію обмежень на польоти до москви до 28 жовтня.

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