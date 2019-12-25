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В РФ второй за сутки вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В РФ второй за сутки вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Киев  •  УНН

 • 21335 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе РФ. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах, передает УНН.

“В Заполярном районе Ненецкого автономного округа вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. На борту вертолета находились 23 человека, включая четырех членов экипажа”, — сказал собеседник агентства.

Людей доставят другим вертолетом в город Усинск в Республике Коми.

В ГУ МЧС по Республике Коми подтвердили, что вертолет Ми-8 авиакомпании “Комиавиатранс” совершил вынужденную посадку в 1,5 км от буровой Северная Хаяха. Вертолет следовал по маршруту Печора — Буровые — Усинск. “Компанией „Взлет“, вертолетом Ми-8 все люди, находящиеся на борту, были эвакуированы. По уточненной информации, в 15:06 ожидается прибытие вертолета Ми-8 в Усинск с вахтовиками”, — сказали в МЧС.

Это не первое происшествие с вертолетом Ми-8 в среду — утром на севере Красноярского края вертолет того же класса, принадлежащий авиакомпании “КрасАвиа”, совершил жесткую посадку. Пострадали 16 человек, из них пятеро госпитализированы. Угрозы жизни пострадавших нет.

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