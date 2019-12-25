У РФ другий за добу вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку в Ненецькому автономному окрузі РФ. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Про це ТАСС повідомило джерело в екстрених службах, передає УНН.
“У заполярному районі Ненецького автономного округу вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку. На борту вертольота знаходилися 23 людини, включаючи чотирьох членів екіпажу”, — сказав співрозмовник агентства.
Людей доставлять іншим вертольотом в місто Усінськ в Республіці Комі.
В ГУ МНС по Республіці Комі підтвердили, що вертоліт Мі-8 авіакомпанії “Коміавіатранс” здійснив вимушену посадку в 1,5 км від бурової Північна Хаяха. Вертоліт прямував за маршрутом Печора — Бурові — Усінськ. “Компанією „Взлет“, вертольотом Мі-8 усі люди, що знаходилися на борту, були евакуйовані. За уточненою інформацією, о 15:06 очікується прибуття вертольота Мі-8 в Усінськ з вахтовиками”, — сказали в МНС.
Це не перша подія з вертольотом Мі-8 в середу — вранці на півночі Красноярського краю вертоліт того ж класу, що належить авіакомпанії “КрасАвіа”, здійснив жорстку посадку. Постраждали 16 осіб, з них п’ятеро госпіталізовані. Загрози життю постраждалих немає.