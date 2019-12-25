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У результаті жорсткої посадки вертольота Мі-8 у РФ постраждали щонайменше 15 осіб

У результаті жорсткої посадки вертольота Мі-8 у РФ постраждали щонайменше 15 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. При аварійній посадці вертольота Мі-8 на півночі Красноярського краю постраждали 15 осіб, з них двоє госпіталізовані. Про це ТАСС повідомили в Міністерстві охорони здоров’я регіону, зазначає УНН.

“За медичною допомогою звернулися 15 осіб, вони були оглянуті. Двоє людей госпіталізовані, решті призначено амбулаторне лікування”, — сказав представник відомства. Раніше джерело в медичних службах повідомляло про 12 звернулися до лікарів за допомогою.

Як повідомили раніше ТАСС в прес-службі МНС Росії, при зльоті вертоліт Мі-8 потрапив у сніговий вихор і здійснив жорстку посадку на території аеропорту Байкіт. У нього пошкоджена хвостова балка і лопаті несучого гвинта.

Всього на борту знаходилися 24 людини, в тому числі 21 пасажир. В екстрених службах уточнили, що вертоліт перевозив вахтовиків-нафтовиків, серед постраждалих командир екіпажу.

Нагадаємо, нещодавно у Росії розбився військовий вертоліт.

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