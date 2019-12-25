В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в РФ пострадали по меньшей мере 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. При аварийной посадке вертолета Ми-8 на севере Красноярского края пострадали 15 человек, из них двое госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения региона, отмечает УНН.
“За медицинской помощью обратились 15 человек, они были осмотрены. Два человека госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение”, — сказал представитель ведомства. Ранее источник в медицинских службах сообщал о 12 обратившихся к врачам за помощью.
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе МЧС России, при взлете вертолет Ми-8 попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку на территории аэропорта Байкит. У него повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.
Всего на борту находились 24 человека, в том числе 21 пассажир. В экстренных службах уточнили, что вертолет перевозил вахтовиков-нефтяников, среди пострадавших командир экипажа.
Напомним, недавно в России разбился военный вертолет.