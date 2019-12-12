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У Росії розбився військовий вертоліт, екіпаж не вижив

У Росії розбився військовий вертоліт, екіпаж не вижив

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Ударний військовий вертоліт Мі-28Н розбився в Краснодарському краї Росії, повідомили в Міноборони Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"11 грудня 2019 року в районі 23:00 (22:00 за київським часом) при виконанні планового навчально-тренувального польоту в темний час доби в складних метеорологічних умовах в Краснодарському краї в районі аеродрому Кореновськ зазнав аварії вертоліт Мі-28 (Н)", - сказали в Міноборони Росії.

Вертоліт повністю зруйнований. Уточнюється, що обидва члени екіпажу, пілот і штурман, загинули.

"Вертоліт повністю зруйнований, тіла екіпажу впізнані. Це були досвідчені пілоти", - сказав співрозмовник. Він уточнив, що один із загиблих - заступник командира авіаполку.

Політ виконувався без боєкомплекту, на землі руйнувань немає.

У Міноборони РФ уточнили, що до місця аварії для розслідування направили Комісію Головного командування ВКС.

За словами джерела в екстрених службах регіону, вертоліт знайшли на території військової частини. "Знайшли його. На території військової частини. Туман сильний, зачепив землю - жорстка посадка", - сказав співрозмовник агентства.

Мі-28Н "Нічний мисливець" - серійний ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення різної техніки противника, в тому числі танків, а також живої сили і малоскоростной повітряних цілей. Екіпаж вертольота складається з двох чоловік - пілота і штурмана-оператора. Мі-28Н має максимальну швидкість 300 км/год, його злітна маса перевищує 11 тонн. Машина оснащена 30-міліметровою гарматою і може нести керовані і некеровані ракети.

Нагадаємо, у Росії біля житлових будинків розбився вертоліт.

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