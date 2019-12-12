В России разбился военный вертолет, экипаж не выжил
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Ударный военный вертолет Ми-28Н разбился в Краснодарском крае России, сообщили в Минобороны России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"11 декабря 2019 года в районе 23:00 (22:00 по киевскому времени) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28(Н)", - сказали в Минобороны России.
Вертолет полностью разрушен. Уточняется, что оба члена экипажа, пилот и штурман, погибли.
"Вертолет полностью разрушен, тела экипажа опознаны. Это были опытные пилоты", - сказал собеседник. Он уточнил, что один из погибших - заместитель командира авиаполка.
Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.
В Минобороны РФ уточнили, что к месту аварии для расследования направили Комиссию Главного командования ВКС.
По словам источника в экстренных службах региона, вертолет нашли на территории воинской части. "Нашли его. На территории воинской части. Туман сильный, зацепил землю - жесткая посадка", - сказал собеседник агентства.
Ми-28Н "Ночной охотник" - серийный ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения различной техники противника, в том числе танков, а также живой силы и малоскоростных воздушных целей. Экипаж вертолета состоит из двух человек - пилота и штурмана-оператора. Ми-28Н имеет максимальную скорость 300 км/ч, его взлетная масса превышает 11 тонн. Машина вооружена 30-миллиметровой пушкой и может нести управляемые и неуправляемые ракеты.
Напомним, в России у жилых домов разбился вертолет.