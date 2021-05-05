В результате наводнений в Афганистане погибли уже более 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Не менее 34 человек погибли в результате вызванных проливными дождями наводнений в ряде провинций Афганистана. Об этом в среду со ссылкой на власти сообщил телеканал 1TV, пишет УНН.
Детали
По его данным, несчастные случаи были зафиксированы в провинциях Герат, Бадахшан, Гор, Баглан, Дайкунди и Бамиан. Как указали местные власти, в ходе разгула стихии четыре человека получили травмы, еще 14 пропали без вести. Информация о состоянии пострадавших не приводится.
Ранее
Во вторник телеканал TOLOnews информировал о 22 погибших в провинции Герат. Среди жертв в районе Адраскан было четверо детей. Нанесен ущерб сельскохозяйственным угодьям, десятки голов крупного рогатого скота погибли.