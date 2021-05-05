В результате наводнений в Афганистане погибли уже более 30 человек

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 67604 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 128070 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 183396 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 185417 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 270199 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 312740 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156834 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142877 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 268068 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126282 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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В результате наводнений в Афганистане погибли уже более 30 человек

В результате наводнений в Афганистане погибли уже более 30 человек

Киев  •  УНН

 • 17374 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Не менее 34 человек погибли в результате вызванных проливными дождями наводнений в ряде провинций Афганистана. Об этом в среду со ссылкой на власти сообщил телеканал 1TV, пишет УНН.

Детали

По его данным, несчастные случаи были зафиксированы в провинциях Герат, Бадахшан, Гор, Баглан, Дайкунди и Бамиан. Как указали местные власти, в ходе разгула стихии четыре человека получили травмы, еще 14 пропали без вести. Информация о состоянии пострадавших не приводится.

Ранее

Во вторник телеканал TOLOnews информировал о 22 погибших в провинции Герат. Среди жертв в районе Адраскан было четверо детей. Нанесен ущерб сельскохозяйственным угодьям, десятки голов крупного рогатого скота погибли.

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