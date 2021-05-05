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У результаті повеней в Афганістані загинули вже більше 30 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Щонайменше 34 людини загинули в результаті повеней, викликаних проливними дощами у ряді провінцій Афганістану. Про це в середу з посиланням на владу повідомив телеканал 1TV, пише УНН.

Деталі

За його даними, нещасні випадки були зафіксовані в провінціях Герат, Бадахшан, Гор, Баглан, Дайкунді і Баміан. Як вказала місцева влада, в ході розгулу стихії чотири людини отримали травми, ще 14 пропали безвісти. Інформація про стан постраждалих не наводиться.

Раніше

У вівторок телеканал TOLOnews інформував про 22 загиблих в провінції Герат. Серед жертв в районі Адраскан було четверо дітей. Завдано шкоди сільськогосподарським угіддям, десятки голів великої рогатої худоби загинули.

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