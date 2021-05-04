В Афаганістані через повені загинуло понад 20 людей

Деталі

Так, за інформацією видання, інцидент стався в селі Роха Адрасканского району і в районі провінції Обе.

За даними прессекретаря-губернатора Герата Джайлані Фархада, серед жертв інциденту четверо дітей, жінка і п'ятеро чоловіків. Також за його словами, 12 осіб загинуло в Адраскані та ще 10 - в районі Обе.

Повідомляється, що повені знищили десятки гектарів землі, також загинули десятки голів великої рогатої худоби. Місцева влада заявила, що в в провінції Герата, а саме у районах Обе і Карух також були паводки, але інформації про їх можливу шкоду немає. На більшій частині Герата за останні два дні були проливні дощі.

Доповнення

В Індонезії на початку квітня зсуви та повені забрали життя понад 110 людей.



