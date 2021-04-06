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Зсуви та повені в Індонезії забрали життя понад 110 людей

Зсуви та повені в Індонезії забрали життя понад 110 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Дощі, спричинені циклоном, на островах у південно-східній Індонезії та Східному Тиморі спричинили повені та зсуви, внаслідок яких загинуло понад 110 людей. Пошуки зниклих безвісти тривають. Про це пише WFUV, передає УНН.

Деталі

Офіційні дані про кількість загиблих, як повідомляють телеграфні агенства з посиланням на державні джерела, різнились в діапазоні — від 113 загиблих до 160. Загальна зона знищення включає Національний парк Комодо, де мешкає знаменита гігантська ящірка, дракон Комодо, хоча з цього часу не надходило жодних повідомлень на острів.

Десятки будинків у селі Ламенеле на Адонарі, острові, приблизно за 1100 миль на схід від столиці Індонезії, Джакарті, були завалені грязюкою. Там рятувальники витягнули 38 тіл, принаймні п’ять людей були поранені.

На схід від Адонари щонайменше 67 жителів села на сусідньому острові Лембата загинули, коли вулкан Левотолок раптово скинув тверду лаву зі своїх схилів, яка падала на сусідні будинки. Також повідомляли про 27 загиблих у Східному Тиморі через зсуви та повені.

Цитата

“Я відчуваю горе наших братів і сестер, спричинене цими катастрофами”, — заявив президент Індонезії Джоко Відодо у своєму телезверненні.

Він наказав військовим, поліції та Національному агентству з питань пом’якшення наслідків стихійних лих оперативно допомогти постраждалим районам.

Заступник голови уряду району Лембата Томас Ола Лангдай заявив, що влада там “використовує гумові човни для пошуку тіл у морі”. Відключення електроенергії заважало рятувальникам у деяких районах, а густий бруд та сміття з гірських схилів робили дороги непрохідними.

Доповнення

Як повідомляли раніше представники рятувальних служб Індонезії, удар стихії припав на ніч на неділю. У результаті під завалами опинилися десятки будинків, ще кілька будівель були змиті. У неділю було відомо про щонайменше 20 жертв стихії.

Сезонні дощі часто викликають повені і зсуви ґрунту в Індонезії, архіпелазі з 17 тисяч островів, де мільйони людей живуть в гірських районах або поблизу родючих заплав.

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