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Оползни и наводнения в Индонезии забрали жизнь более 110 человек

Оползни и наводнения в Индонезии забрали жизнь более 110 человек

Киев  •  УНН

 • 16152 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Дожди, вызванные циклоном, на островах в юго-восточной Индонезии и Восточном Тиморе вызвали наводнения и оползни, в результате которых погибли более 110 человек. Поиски пропавших без вести продолжаются. Об этом пишет WFUV, передает УНН.

Детали

Официальные данные о количестве погибших, как сообщают телеграфные агентства со ссылкой на государственные источники, отличались в диапазоне — от 113 погибших до 160. Общая зона уничтожения включая Национальный парк Комодо, где живет знаменитая гигантская ящерица, дракон Комодо, хотя с этого времени не поступало никаких сообщений на остров.

Десятки домов в селе Ламенеле на Адонари, острове, примерно в 1100 миль к востоку от столицы Индонезии, Джакарте, были завалены грязью. Там спасатели вытащили 38 тел, по крайней мере пять людей были ранены.

К востоку от Адонары меньшей мере 67 жителей села на соседнем острове Лембата погибли, когда вулкан Левотолок внезапно сбросил твердую скамью из своих склонов, которая падала на соседние дома. Также сообщалось о 27 погибших в Восточном Тиморе-за оползней и наводнения.

Цитата

“Я чувствую горе наших братьев и сестер, вызванное этими катастрофами”, — заявил президент Индонезии Джоко Видодо в своем телеобращении.

Он приказал военным, полиции и Национальному агентству по вопросам смягчения последствий стихийных бедствий оперативно помочь пострадавшим районам.

Заместитель председателя правительства района Лембата Томас Ола Лангдай заявил, что власть там “использует резиновые лодки для поиска тел в море”. Отключение электроэнергии мешало спасателям в некоторых районах, а густой грязь и мусор с горных склонов делали дороги непроходимыми.

Дополнение

Как сообщали ранее представители спасательных служб Индонезии, удар стихии пришелся на ночь на воскресенье. В результате под завалами оказались десятки домов, еще несколько зданий были смыты. В воскресенье было известно о как минимум 20 жертв стихии.

Сезонные дожди часто вызывают наводнения и оползни в Индонезии, архипелаге из 17 000 островов, где миллионы людей живут в горных районах или вблизи плодородных пойм.

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