Наводнения и оползни в Индонезии: 20 человек погибли, 5 пропали без вести

Детали

По словам представителя Национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий, удар стихии произошел в ночь на воскресенье. В результате под завалами оказались десятки домов, еще несколько зданий были смыты, разрушен мост.

Пострадавшие доставлены в больницы.

Метеорологи прогнозируют в регионе длительные ливни и сильный ветер.

Напомним, в минувшее воскресенье, по меньшей мере 14 человек получили ранения в результате взрыва, устроенного смертниками у входа в католическую церковь в городе Макассар в Индонезии. Два человека на мотоцикле попытались прорваться через главные ворота в церкви, когда произошел взрыв. В это время в католической церкви как раз подходила к концу служба по случаю Вербного воскресенья, которую христиане отмечают за неделю до Пасхи.