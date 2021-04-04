Наводнения и оползни в Индонезии: 20 человек погибли, 5 пропали без вести

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 37020 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 53562 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105715 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141617 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193990 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192671 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278374 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157807 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143120 просмотра

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Наводнения и оползни в Индонезии: 20 человек погибли, 5 пропали без вести

Наводнения и оползни в Индонезии: 20 человек погибли, 5 пропали без вести

Киев  •  УНН

 • 21850 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. По меньшей мере 20 человек погибли, 9 пострадали и 5 пропали без вести в результате оползней и наводнений в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара, передает агентство Хinhua со ссылкой на национальное управление по борьбе последствиям стихийных бедствий, пишет УНН.

Детали

По словам представителя Национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий, удар стихии произошел в ночь на воскресенье. В результате под завалами оказались десятки домов, еще несколько зданий были смыты, разрушен мост.

Пострадавшие доставлены в больницы.

Метеорологи прогнозируют в регионе длительные ливни и сильный ветер.

Напомним, в минувшее воскресенье, по меньшей мере 14 человек получили ранения в результате взрыва, устроенного смертниками у входа в католическую церковь в городе Макассар в Индонезии. Два человека на мотоцикле попытались прорваться через главные ворота в церкви, когда произошел взрыв. В это время в католической церкви как раз подходила к концу служба по случаю Вербного воскресенья, которую христиане отмечают за неделю до Пасхи.

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