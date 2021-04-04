Наводнения и оползни в Индонезии: 20 человек погибли, 5 пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. По меньшей мере 20 человек погибли, 9 пострадали и 5 пропали без вести в результате оползней и наводнений в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара, передает агентство Хinhua со ссылкой на национальное управление по борьбе последствиям стихийных бедствий, пишет УНН.
Детали
По словам представителя Национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий, удар стихии произошел в ночь на воскресенье. В результате под завалами оказались десятки домов, еще несколько зданий были смыты, разрушен мост.
Пострадавшие доставлены в больницы.
Метеорологи прогнозируют в регионе длительные ливни и сильный ветер.
Напомним, в минувшее воскресенье, по меньшей мере 14 человек получили ранения в результате взрыва, устроенного смертниками у входа в католическую церковь в городе Макассар в Индонезии. Два человека на мотоцикле попытались прорваться через главные ворота в церкви, когда произошел взрыв. В это время в католической церкви как раз подходила к концу служба по случаю Вербного воскресенья, которую христиане отмечают за неделю до Пасхи.