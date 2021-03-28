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До 14 осіб зросла кількість поранених під час вибуху в католицькій церкві в Індонезії

До 14 осіб зросла кількість поранених під час вибуху в католицькій церкві в Індонезії

Київ • УНН

 • 16808 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Щонайменше 14 людей дістали поранень унаслідок вибуху, влаштованого смертником біля входу в Католицьку Церкву в місті Макассар в Індонезії в неділю. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Правоохоронці розповіли, що знайшли тіло чоловіка і припускають, що він був смертником, який вчинив вибух.

За останніми даними поліції, дві людини на мотоциклі спробували прорватися через головні ворота в церкві, коли стався вибух.

У цей час в католицькій церкві якраз добігала кінця служба з нагоди Вербної неділі, яку християни відзначають за тиждень до Великодня.

Внаслідок вибуху постраждали 14 людей, серед них троє охоронців та щонайменше четверо вірян. У момент вибуху якраз закінчилась служба і люди виходили з храму.

Поліція раніше заявила, що принаймні один смертник загинув на місці інциденту, влаштувавши вибух.

Нагадаємо, потужний вибух пролунав біля католицької церкви в індонезійському місті Макасар у неділю, 28 березня. Як повідомляє місцева поліція, ймовірно, це був теракт, скоєний двома смертниками.

Довідково

Макассар - портове місто в Індонезії на острові Сулавесі, де проживає близько 1,5 млн осіб.

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