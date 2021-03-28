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До 14 человек возросло число раненых при взрыве в католической церкви в Индонезии

До 14 человек возросло число раненых при взрыве в католической церкви в Индонезии

Киев  •  УНН

 • 16802 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате взрыва, устроенного смертником у входа в католическую церковь в городе Макассар в Индонезии в воскресенье. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Правоохранители рассказали, что нашли тело мужчины и предполагают, что он был смертником, совершившим взрыв.

По последним данным полиции, два человека на мотоцикле попытались прорваться через главные ворота в церкви, когда произошел взрыв.

В это время в католической церкви как раз подходила к концу служба по случаю Вербного воскресенья, которую христиане отмечают за неделю до Пасхи.

В результате взрыва пострадали 14 человек, среди них трое охранников и по меньшей мере четверо верующих. В момент взрыва как раз закончилась служба и люди выходили из храма.

Полиция ранее заявила, что по крайней мере один смертник погиб на месте инцидента, устроив взрыв.

Напомним, мощный взрыв прогремел у католической церкви в индонезийском городе Макассар в воскресенье, 28 марта. Как сообщает местная полиция, вероятно, это был теракт, совершенный двумя смертниками.

Справка

Макассар — портовый город в Индонезии на острове Сулавеси, где проживает около 1,5 млн человек.

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