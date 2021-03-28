До 14 человек возросло число раненых при взрыве в католической церкви в Индонезии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате взрыва, устроенного смертником у входа в католическую церковь в городе Макассар в Индонезии в воскресенье. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
Правоохранители рассказали, что нашли тело мужчины и предполагают, что он был смертником, совершившим взрыв.
По последним данным полиции, два человека на мотоцикле попытались прорваться через главные ворота в церкви, когда произошел взрыв.
В это время в католической церкви как раз подходила к концу служба по случаю Вербного воскресенья, которую христиане отмечают за неделю до Пасхи.
В результате взрыва пострадали 14 человек, среди них трое охранников и по меньшей мере четверо верующих. В момент взрыва как раз закончилась служба и люди выходили из храма.
Полиция ранее заявила, что по крайней мере один смертник погиб на месте инцидента, устроив взрыв.
Напомним, мощный взрыв прогремел у католической церкви в индонезийском городе Макассар в воскресенье, 28 марта. Как сообщает местная полиция, вероятно, это был теракт, совершенный двумя смертниками.
Справка
Макассар — портовый город в Индонезии на острове Сулавеси, где проживает около 1,5 млн человек.